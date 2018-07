Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts015/31.07.2018/09:15) - Ungewöhnliche E-Mail - einmal schnell geklickt und schon ist es passiert. E-Mail-Spam legt rasch ein ganzes Firmennetzwerk lahm. Wir werden von einer Spamwelle überschwemmt. Weit über 100 Millionen Spammails werden jeden Tag gelöscht - nur in Deutschland. Dabei werden die Hacker immer cleverer. "Schreiben von der Bank oder vom Finanzamt. Die Tricks werden immer perfider. Verdächtige E-Mails sollten nicht einmal angeklickt werden und schon gar nicht abbestellt werden, denn dann schnappt die Falle zu. Und wenn sich einmal ein Virus durch die Leitungen treibt, kostet das enorm viel Geld und Zeit. In Deutschland sind das jährlich Milliardenschäden", so Geschäftsführer Danijel Mlinarevic von DM Solutions, eines der größten Webhostingunternehmen in Deutschland mit tausenden Kunden. Dabei ist die Lösung meist denkbar einfach, um so einen Schlamassel zu vermeiden. Vorkehrungen treffen. Die DM-Solutions-MX-Technologie hält Spam und gefährliche Eindringlinge sicher fern und macht den Nachrichtenverkehr wieder sicherer. Infos https://www.dmsolutions.de/dm-solutions-mx.html E-Mail-Eingänge sind offene Schleusen für allerlei digitales Ungeziefer, das man im Arbeitsalltag ganz bestimmt nicht braucht: Trojaner, Viren, Spyware. Und selbst Spam-Mails, die nicht gefährlich, aber lästig sind, sollten am besten automatisch verschluckt und entsorgt werden. Aber wie? DM Solutions setzt in der Abwehr von Schad-Mails auf die Cisco-Ironport-Lösung. Sie ist preisgünstig und höchst wirkungsvoll. Posteingang sauber und spamfrei durch 4x Filter Eintreffende E-Mails werden mit der DM-Solutions-MX-Technologie nämlich viermal gefiltert: Ein "Reputationsfilter" lässt im ersten Schritt gleich 90 Prozent aller Spam-Mails abblitzen. Der nachfolgende Anti-Spam-Filter verbannt weitere fünf bis neun Prozent der unerwünschten Zusendungen in die Datei-Quarantäne. Der Virus-Outbreak-Filter erkennt und unterbindet ausbrechende Viren, und die Anti-Viren-Filter von Sofos und McAfee beseitigen bekannte Viren. Erst danach werden zuverlässige Mails an den Mail-Server befördert. Wo bisher der Mail-Server den gesamten Posteingang abarbeiten musste, kommen nun nur mehr zwei bis drei Prozent dort an - fein gesäubert und spamfrei. Verlässlicher Mehrstufenfilter "DM Solutions-MX gibt es in zwei Varianten", erläutert DM-Solutions-Inhaber Danijel Mlinarevic. "Das einstufige DM Solutions-MX Basic oder das mehrstufige DM Solutions-MX Complete filtern über den MX-Record einer Domain vor dem jeweiligen Mail-Server einer Domain die eingehenden Mails. Spam, Viren, Würmer, Trojaner und Spyware haben damit keine Chance mehr." Und das spart doppelt Zeit: Man muss nicht mehr alles lesen, was einem die weite Netzwelt in den Rechner spült und man braucht sich nicht mehr davor zu fürchten, dass man plötzlich keinen Zugriff mehr auf Dateien hat. Info über Anti-Spam-Filter mit MX-Technologie: https://www.dmsolutions.de/dm-solutions-mx.html (Ende) Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180731015

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 03:15 ET (07:15 GMT)