Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Technogym +3,05% auf 9,635, davor 8 Tage im Minus (-10,53% Verlust von 10,45 auf 9,35), Sanofi -0,83% auf 73,95, davor 6 Tage im Plus (3,41% Zuwachs von 72,11 auf 74,57), TECDAX -1,37% auf 2912,24, davor 6 Tage im Plus (2,91% Zuwachs von 2869,3 auf 2952,76), Erste Group -0,46% auf 36,45, davor 6 Tage im Plus (6,18% Zuwachs von 34,49 auf 36,62), Williams Grand Prix -2,91% auf 16,7, davor 6 Tage ohne Veränderung , Home Depot +0,07% auf 197,28, davor 6 Tage im Minus (-2,71% Verlust von 202,63 auf 197,14), SolarWorld 0% auf 0,15, davor 6 Tage im Minus (-22,28% Verlust von 0,19 auf 0,15), Ibiden Co.Ltd -1,07% auf 13,84, davor 5 Tage im Plus (6,47% Zuwachs von 13,14 auf 13,99), LEG Immobilien -1,27% auf 96,6, davor 5 Tage im Plus (4,26% Zuwachs von 93,84...

