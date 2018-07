In Japan hat die Industrie im Juni einen unerwartet starken Dämpfer einstecken müssen. Im Monatsvergleich sei die Produktion in den Industriebetrieben um 2,1 Prozent gesunken, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Analysten wurden vom Ausmaß des Rückschlags überrascht. Sie hatten nur mit einem leichten Produktionsrückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Der Juni-Rückgang ist bereits der zweite in Folge.

Eine Ursache für den Juni-Dämpfer war ein Rückgang in dem Bereich Ausrüstung für die Chipindustrie. Außerdem gab es eine geringere Produktion in einem Teil der chemischen Industrie und in der Metallindustrie. Dagegen hat es bei der für Japans Exportwirtschaft wichtigen Elektroindustrie einen Anstieg gegeben.

Auch im Jahresvergleich fielen die Produktionsdaten unerwartet schwach aus. In dieser Betrachtung meldete das Wirtschaftsministerium einen Rückgang um 1,2 Prozent, während Analysten im Mittel einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet hatten./jkr/bgf/fba

