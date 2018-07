Der weltgrößte Kernenergiekonzern liefert heute Zahlen, aber weiter Perspektiven, womit so mancher in Deutschland Probleme hat. Frankreich hat zugesagt, die Kernenergie abzubauen, kann es aber nicht. 85 % des französischen Stroms kommt aus AKWs und sogar sehr umweltfreundlich. Wie verkauft man den Deutschen und anderen Europäern die These, dass man zwar aussteigen müsse, aber nicht die Absicht hat, es zu tun, aber gleichzeitig die Renovierung vorantreibt? Die Grünen müssten eigentlich Kopf stehen. Wie man das auf Französisch den anderen verkauft, werden wir heute hören. Technisch: Werden 12,50 € überschritten, gibt es eine Art Kaufsignal bis 15/16 € als Rahmen. Wir sind ab 8,05 € dabei, Zwischengewinn 50 %.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info