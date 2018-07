SRC Research GmbH: Stefan Scharff wird Zweiter beim Thomson Reuters Analyst Award 2018 für European Real Estate - nach dem Titelgewinn 2017 ein weiterer Podiumsplatz DGAP-News: SRC Research GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges SRC Research GmbH: Stefan Scharff wird Zweiter beim Thomson Reuters Analyst Award 2018 für European Real Estate - nach dem Titelgewinn 2017 ein weiterer Podiumsplatz (News mit Zusatzmaterial) 31.07.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SRC Research SRC-Scharff Research und Consulting GmbH Klingerstr. 23, D-60313 Frankfurt Tel. +49 (0) 69 - 400 313-79 E-Mail: Mehl@src-research.de Internet: www.src-research.de Frankfurt, 31. Juli 2018 PRESSEMITTEILUNG: Stefan Scharff wird Zweiter beim Thomson Reuters Analyst Award 2018 für European Real Estate - nach dem Titelgewinn 2017 ein weiterer Podiumsplatz SRC Research gibt heute die sehr freudige Nachricht bekannt, dass unser Gründer und Geschäftsführer, Herr Diplom-Kaufmann Stefan Scharff, den zweiten Platz beim Thomson Reuters Analyst Award 2018 in der Kategorie "European Real Estate" als "Top Stock Picker of the Year" gewonnen hat. Nach dem Titelgewinn in 2017, der inoffiziellen Europameisterschaft im Equity Research, bedeutet das erneut einen Podiumsplatz für den SRC Research Geschäftsführer und das gesamte Team. Stefan Scharff studierte Betriebswirtschaftslehre an der Gutenberg-Universität Mainz und an der University of California, Berkeley. Mit 25 Jahren fing er an, am Kapitalmarkt als Aktienanalyst zu arbeiten. Mit 30 Jahren, in 2003, gründete er mit SRC Research ein auf börsennotierte Immobiliengesellschaften aus der DACH-Region und ausgesuchte Finanzwerte spezialisiertes Analysehaus. Seit 2008 ist Stefan zudem Certified Real Estate Investment Analyst (CREA) der DVFA und der IREBS Business School (Regensburg). Der 45 Jahre alte Immobilienspezialist wurde Zweiter unter insgesamt 74 europäischen Immobilienanalysten und musste nur Christoph Schultes von der Erste Group aus Wien den Vortritt lassen. Den dritten Platz belegte Gavin Jago von der Londoner Investmentbank Peel Hunt. Insgesamt gelang ihm der Erfolg mit 7 Aktienempfehlungen aus drei Ländern: - VIB Vermögen (Deutschland) - EYEMAXX Real Estate (Deutschland) - Deutsche Fachmarkt AG (Deutschland) - CA Immo (Österreich) - UBM Development AG (Österreich) - S IMMO (Österreich) - Peach Property Group (Schweiz) Der Preisträger Stefan Scharff kommentiert den Thomson Reuters Award 2018 selbst wie folgt: "Mich macht es sehr stolz, dass es uns gelungen ist, nach dem Titelgewinn 2017 einen weiteren Podiumsplatz für unser Haus einzufahren und diese fantastische Leistung zu bestätigen. Eine solche Leistung basiert immer auf einer Teamarbeit. Daher bedanke ich mich für die wertvolle Unterstützung von sehr vielen Menschen, die mit mir täglich am Erfolg von SRC Research arbeiten. Unsere Marke ist aus dem deutschsprachigen Europa für Immobilienaktien nicht mehr weg zu denken. Und schön ist, dass wir diesen erneuten Podiumsplatz am Tage unseres fünfzehnten Firmengeburtstags verkünden dürfen. Die Rankings für 2018 und 2017 noch einmal im Überblick: Thomson Reuters Analyst Awards 2018 Top Stock Pickers Real Estate 1) Christoph Schultes Erste Group 2) Stefan Scharff SRC Research 3) Gavin Jago Peel Hunt 2017 Top Stock Pickers Real Estate 1) Stefan Scharff SRC Research 2) Jesse Kinnunen Inderes 3) Moritz Rieser Warburg Research Ende der Mitteilung Rückfragehinweis: SRC Research SRC - Scharff Reseach und Consulting GmbH Vice President Christopher Mehl, MBA Tel.: +49-(0)69 - 400 313 - 79 Mail: Mehl@src-research.de Foto des Preisträgers: Diplom-Kaufmann Stefan Scharff Certified Real Estate Investment Analyst (DVFA / IREBS) Gründer und Managing Partner von SRC Research Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/srcresearch/709223.html Bildunterschrift: 2017_Scharff_Award Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TDRQLVNXJN Dokumenttitel: TR-Analyst-Award-2018_Scharff 31.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 709223 31.07.2018

