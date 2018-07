Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vivendi nach den Quartalszahlen von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigste Nachricht des Quartalsberichts sei der geplante Verkauf von bis zu 50 Prozent an der Tochter Universal Music Group gewesen, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts einer gerechtfertigen Bewertung von 20 bis 30 Milliarden Euro könnten die frei werden Mittel für einen Aktienrückkauf verwendet werden./mf/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-07-31/10:40

ISIN: FR0000127771