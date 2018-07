Die Aktien der Deutschen Bank setzen am Dienstag ihren Höhenflug fort und gewinnen mehr als zwei Prozent. Das Chartbild klart sich damit weiter auf. Und die Kursrallye bietet noch reichlich Platz nach oben. Was dafür spricht, was jetzt noch in der Aktie steckt, was Anleger wissen müssen. Von Manfred Ries

