Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 108 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Gewinnprognosen für den französischen Industriegasekonzern nur geringfügig geändert, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Produktivitätsentwicklung stelle das Ziel einer Kapitalrendite von mehr 10 Prozent in den Jahren 2021 oder 2022 in Frage./la/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-07-31/11:32

ISIN: FR0000120073