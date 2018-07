Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vivendi nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der französische Medienkonzern habe stark abgeschnitten und beim operativen Ergebnis (Ebita) positiv überrascht, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eary erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2019 und 2020, wobei er unter anderem auch die überraschend hohe Produktivität der Musiksparte berücksichtigte./la/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-07-31/11:34

ISIN: FR0000127771