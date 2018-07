Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für S&T von 24,00 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte für den IT-Dienstleister einmal mehr stark verlaufen sein , schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Das Nettoergebnis dürfte sich fast vervierfacht haben. Das österreichische Unternehmen werde den eher konservativen Ausblick wohl bestätigen, was entsprechendes Potenzial nach oben eröffne./mf/mis Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: AT0000A0E9W5