Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Bet-at-home nach Halbjahreszahlen von 94 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Wettanbieters seien schwach ausgefallen, schrieb Analyst Henning Steinbrink in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings spreche viel für eine Geschäftserholung in der zweiten Jahreshälfte./edh/mis Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0DNAY5