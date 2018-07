Nachdem die Zahlen einiger Technologiewerte in den USA die hohen Erwartungen nicht erreichen konnten, hatte sich die Stimmung an der Wall Street zuletzt eingetrübt. Der DAX konnte sich am Morgen noch gut halten, rutschte dann aber ins Minus. Charttechnisch geht es jetzt um die 200-Tage-Linie. Die Zahlen von Lufthansa haben die Schätzungen von Analysten übertroffen. HeidelbergCement profitiert vom Bauboom. Holger Scholze berichtet.