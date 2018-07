Teamtechnik hat an seinem Hauptsitz in Freiberg die bisher größte Produktionshalle eingeweiht. Die gute Auftragslage im Bereich Getriebe- und E-Antriebsprüfung hatte die Investition erforderlich gemacht. In der neuen Halle entstehen Prüfsysteme für den Volkswagen-Konzern und u.a. auch den neuen Porsche Taycan. Die Halle erstreckt sich auf 2.700 Quadratmeter und beherbergt rund 50 Fachkräfte mit Spezialwissen ...

