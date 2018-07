Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen und einer Konkretisierung der Unternehmensprognose auf "Halten" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe im zweiten Quartal seine Schätzungen und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In diesem Jahr dürfte die Schwächephase der Aktien enden. Die aktivistischen Investoren Singer und Frere dürften weiterhin Performance-Druck auf das Management ausüben./la/mis Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2018-07-31/13:32

ISIN: DE0006602006