Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea Group nach den Zahlen für das zweite Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Quartal sei gut verlaufen, wobei die Erwartungen nach dem enttäuschenden Jahresauftakt aber auch niedrig gewesen seien, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang auf Rekordniveau habe das Vertrauen in den Ausblick verstärkt./mf/bek Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2018-07-31/13:36

ISIN: DE0006602006