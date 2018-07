Die Commerzbank-Aktie hat in den vergangenen 6 Monaten rund 31% an Wert verloren und ist am 27. Juni auf ein 12-Monats-Tief bei 8,16 Euro gefallen. Seitdem konnte die CoBa-Aktie aber wieder deutlich an Wert gewinnen - aktuell stehen 9,30 Euro auf der Anzeigetafel.Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Commerzbank von 8,80 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung...

