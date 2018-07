Zu Wochenbeginn setzte an den US-Börsen eine Konsolidierung ein. Das aber ändert nichts an dem langfristig intakten Aufwärtstrend beim Dow Jones Industrial: Das nachfolgende Kursziel von 25.700 Zählern bleibt intakt. Wann die Kursrallye weitergeht, auf was Anleger achten müssen. Von Manfred Ries

