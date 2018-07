Berlin (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Simon Scholes von First Berlin: Simon Scholes, Analyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) weiterhin hinzuzufügen. Q2 18 sei ein weiteres Quartal mit einem starken Auftragseingang bei PSI gewesen (+27% auf EUR 42 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...