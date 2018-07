Frankreich hofft, dass die USA eine Genehmigung erteilen, Flugzeuge in den Iran zu liefern. Denn bereits in den nächsten Tagen sei eine Lieferung von acht Flugzeugen des französisch-italienischen Flugzeugherstellers ATR mit Sitz in Toulouse geplant, wie der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag den Sendern BFMTV und RMC mitteilte.

"Ich verhandele seit Wochen mit meinem Kollegen, dem US-Finanzminister Steven Mnuchin, und ich bin guter Dinge, dass wir bei einer gewissen Anzahl Themen (...) amerikanisches Entgegenkommen erhalten werden", sagte Le Maire. Dabei gehe es insbesondere um die Lieferung der Flugzeuge für den regionalen Passagierverkehr des Gemeinschaftsunternehmens ATR. Daran sind nach Firmenangaben Airbus und Leonardo beteiligt.

US-Präsident Donald Trump war Anfang Mai aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatte neue Sanktionen gegen das Land angekündigt. Auch europäischen Unternehmen drohen Strafen für Iran-Geschäfte, wenn sie zugleich in den USA tätig sind./haz/cb/DP/she

