MyBucks S.A.: Tim Nuy tritt als CEO zurück, um sich auf seine unternehmerischen Aktivitäten zu konzentrieren DGAP-Ad-hoc: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Personalie MyBucks S.A.: Tim Nuy tritt als CEO zurück, um sich auf seine unternehmerischen Aktivitäten zu konzentrieren 31.07.2018 / 17:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Management Board Tim Nuy tritt als CEO zurück, um sich auf seine unternehmerischen Aktivitäten zu konzentrieren Luxemburg, 31.07.2018 - Das an der Frankfurter Börse notierte Fintech-Unternehmen MyBucks S.A. ("MyBucks" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass Tim Nuy heute den Verwaltungsrat (Board) von MyBucks über seinen Rücktritt als Chief Executive Officer (CEO) von MyBucks informiert hat, da er sich - in Partnerschaft mit MyBucks - auf seine unternehmerische Aktivitäten in der Region Asien-Pazifik konzentrieren möchte. MyBucks wird als Technologiedienstleister agieren und behält sich die Option vor, eine Minderheitsbeteiligung an allen operativen Tochtergesellschaften des neuen Unternehmens zu erwerben. Der Verwaltungsrat (Board) von MyBucks hat dieser Bitte entsprochen und bedankt sich bei Tim Nuy für seine herausragenden Leistungen und die Führung der Geschäfte während seiner Zeit bei MyBucks. ENDE Über MyBucks MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Ticker Symbol: MBC:GR) ist ein in Luxemburg ansässiges FinTech-Unternehmen, das nahtlose technologiebasierte Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden unter den Marken GetBucks und GetSure Impact Loans unbesicherte Verbraucherdarlehen, Banking-Lösungen und Versicherungsprodukte. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 stark gewachsen und mittlerweile in elf afrikanischen Ländern tätig. Ziel von MyBucks ist es, sicherzustellen, dass das Produktangebot von MyBucks im Gegensatz zu traditionellen, nicht technologiegetriebenen Methoden leicht zugänglich, unkompliziert und zuverlässig ist und letztendlich den Nutzen für den Kunden vergrößert. Mit dem Produktangebot von MyBucks können Kunden ihre Finanzangelegenheiten problemlos und bequem selbst verwalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.mybucks.com. Kontakt: sandy@mybucks.com 31.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MyBucks S.A. 14, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 2088 2123 Fax: +27 86 537 2010 E-Mail: info@mybucks.com Internet: www.mybucks.com ISIN: LU1404975507 WKN: A2AJLT Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 709677 31.07.2018 CET/CEST

ISIN LU1404975507

AXC0260 2018-07-31/17:08