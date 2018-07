Trump will ohne den Kongress Steuererleichterungen für Reiche durchsetzen. US-Präsident Donald Trump will den Kongress umgehen, um Steuergeschenke für Reiche in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar durchzusetzen. Dazu will er die Inflation bei der Berechnung der Kapitalertragssteuer berücksichtigten lassen. Dies berichtet die "New York Times" (NYT). US-Finanzminister Steven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...