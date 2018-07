Walldorf (www.anleihencheck.de) - Ekosem-Agrar ändert Rechtsform in Aktiengesellschaft für erweiterten Finanzierungsspielraum - AnleihenewsDie Gesellschafter der Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, haben beschlossen, die Rechtsform des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft zu ändern, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

