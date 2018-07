mic AG: Jahresabschluss 2017 vom Aufsichtsrat gebilligt und uneingeschränktes Testat erteilt DGAP-News: mic AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis mic AG: Jahresabschluss 2017 vom Aufsichtsrat gebilligt und uneingeschränktes Testat erteilt 31.07.2018 / 17:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. mic AG: Jahresabschluss 2017 vom Aufsichtsrat gebilligt und uneingeschränktes Testat erteilt - In 2017 Jahresüberschuss von EUR 0,1 Mio. erzielt - Operative Beteiligungen in 2018 weiterhin auf Kurs München, 31. Juli 2018 - Die im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notierte mic AG (ISIN DE000A0KF6S5) hat heute den festgestellten und geprüften Jahresabschluss für 2017 veröffentlicht. Die Ende Juni verkündeten vorläufigen Zahlen konnten dabei vollständig bestätigt werden. Der Wirtschaftsprüfer hat dem Jahresabschluss ein uneingeschränktes Testat erteilt. In dem am 31.12.2017 endenden Geschäftsjahr konnte die mic AG nach einem hohen Verlust im Vorjahr wieder einen Gewinn erwirtschaften. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf EUR 0,1 Mio. (Vorjahr Jahresfehlbetrag von EUR 29,7 Mio.). Das Rohergebnis beträgt EUR 1,8 Mio. (Vorjahr EUR 1,3 Mio. negativ). Das Eigenkapital hat sich durch die im Jahr 2017 durgeführte Kapitalerhöhung auf EUR 21,9 Mio. (Vorjahr EUR 15,7 Mio.) erhöht. Die Summe aus Bankverbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten (ohne Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung), konnte zum 31.12.2017 wie geplant auf EUR 0,2 Mio. ( Vorjahr EUR 0,9 Mio.) gesenkt werden. In den Zahlen spiegelt sich wieder, dass die mic AG im Jahr 2017 Beteiligungen jeweils leicht über Buchwert veräußert und in einer umfassenden Restrukturierung Verbindlichkeiten durch zwischenzeitlich umgesetzte Vereinbarungen mit Gläubigern erledigt hat. Andreas Empl, Allein-Vorstand der mic AG, sagt dazu: "Wir freuen uns, mit dem uneingeschränkt testierten Jahresabschluss einen Schlusspunkt unter ein Jahr des drastischen Umbruchs und zugleich Neubeginns für unser Unternehmen zu setzen. Begonnen im Herbst 2016 mit Einzug von Christian Damjakob in den Vorstand wurden alle notwendigen Maßnahmen, das Bestehen der Gesellschaft zu sichern und durch klare Portfolioschwerpunkte nachhaltig Umsatz und Ertrag in der Gruppe zu schaffen, eingeleitet und weitestgehend umgesetzt. Die operativen Gesellschaften in den Geschäftsfeldern Big Data & Cloud Computing, Industrie 4.0 und Smart Sensors sind durchgehend auf Kurs. Die Produkte und Dienstleistungen verkaufen sich gut und die Kunden sind sehr zufrieden." "Unter höchstem Druck hat der Vorstand in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat einen bemerkenswerten Kurswechsel eingeleitet und das alles mit größter Effizienz", so Dr. Jürgen Gromer, Aufsichtsratsvorsitzender der mic AG. "Dieses Ergebnis für 2017 ist der Wendepunkt. Wir sind überzeugt, die mic AG ist damit auf eine zukunftsträchtige Basis gestellt." Das Testatsexemplar des Jahresabschlusses findet sich unter www.mic-ag.eu/Jahresabschluss Über die mic AG: Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, seit März 2017 in das Scale Segment einbezogen und seit dem Start im Februar 2018 Indexmitglied im Scale 30 (Börsenkürzel: M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Mehr Informationen zur mic AG erhalten interessierte Anleger unter http:// www.mic-ag.eu. Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand mic AG Sendlinger-Tor-Platz 8 D-80335 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 andreas.empl@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der mic AG und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Faktenlage, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die mic AG betreffen, oder durch andere Faktoren. mic AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mic AG Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 E-Mail: info@mic-ag.eu Internet: www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 WKN: A0KF6S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

