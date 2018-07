Hier geht's zum Video

Die Amazon-Aktie ist auf dem Weg zur teuersten Aktie. Wer darauf setzt, kauft zum Beispiel Call-Optionsscheine. Doch auch wenn die Aktie weiter steigt, profitieren nicht alle Optionsscheine. Anouch Wilhelms von der Commerzbank mit Beispielen von deutlichen Gewinne bis herben Verlusten Anouch Wilhelms von der Commerzbank zeigt im Gespräch mit Antje Erhard, wie Anleger mit Amazon-Call-Optionsscheinen Gewinn wie auch Verlust machen können. Abhängig sei das von Basispreis, Volatilität und Laufzeit sowie der Reaktion der Aktie, sagt Anouch Wilhelms. Dann kommen Begriffe wie im Geld, am Geld, aus dem Geld ins Spiel. Die folgende Graphik zeigt, dass Gewinn und Verlust in einem Atemzug möglich sind.... Veränderung 26./27.7.: 10% im Geld bringt 16% Gewinn mit OS Laufzeit 17.08.18 und 14% Gewinn mit Laufzeit 21.06.19 Am Geld bringt 4% mit OS Laufzeit 17.08.18 und 2% Verlust mit Laufzeit 21.06.19 10% aus dem Geld bringt -62% Verlust mit OS Laufzeit 17.08.18 und 63%2% Verlust mit Laufzeit 21.06.19