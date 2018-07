=------------------------------------------------------------------------------- Gesamtstimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Hiermit teilt die AGRANA Beteiligungs-AG mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Juli 2018 insgesamt 62.488.976 Stimmrechte und das neue Grundkapital EUR 113531274.76 beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 24.07.2018 wirksam. Weitere (freiwillige) Angaben: Das Grundkapital beträgt unverändert 113.531.274,76 EUR. Die Erhöhung der Anzahl der Aktien von zuvor 15.622.244 auf nunmehr 62.488.976 resultiert aus dem Beschluss der Hauptversammlung am 6. Juli 2018, in der eine Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1:4 genehmigt wurde. Die entsprechende Änderung der Satzung wurde am 24. Juli 2018 im Firmenbuch eingetragen. Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung. Rückfragehinweis: AGRANA Beteiligungs-AG Mag.(FH) Hannes Haider Investor Relations Tel.: +43-1-211 37-12905 e-mail:hannes.haider@agrana.com Mag.(FH) Markus Simak Pressesprecher Tel.: +43-1-211 37-12084 e-mail: markus.simak@agrana.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

