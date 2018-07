Börse wartet auf Apple-Bilanz, Lufthansa fliegt davon

Am heutigen Dienstag bewegte sich der DAX erneut kaum vom Fleck. Wieder einmal nahmen Investoren am deutschen Aktienmarkt eine abwartende Haltung ein. Schließlich ging es darum, sich vor wichtigen Entscheidungen nicht allzu weit aus dem Fenster zu lehnen.

Das war heute los. Es sind vor allem die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und der Juli-Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, die Anlegern bei ihrer Entscheidungsfindung in den kommenden Tagen helfen sollen. Gleichzeitig warteten Anleger auf den neuesten Quartalsbericht von Apple. Darüber hinaus galt es auch heute, eine Vielzahl an Quartalsberichten einzuordnen. Dies war gar nicht so einfach, da die Berichte recht unterschiedlich ausgefallen sind.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX setzte sich die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) mit deutlichem Abstand an die Spitze. Das Papier schoss regelrecht in die Höhe, nachdem die Kranich-Airline positive Halbjahresergebnisse präsentiert hatte. Zeitweise stand ein Kursplus von mehr als 9 Prozent zu Buche. Während die Lufthansa zuletzt mit den Kosten der Air-Berlin-Integration und höheren Kerosinpreisen zu kämpfen hatte, halfen der Fluggesellschaft steigende Fluggastzahlen, eine verbesserte Auslastung ihrer Maschinen und höhere Ticketpreise.

Den vollständigen Artikel lesen ...