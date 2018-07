Montreal, Kanada und Genf, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Future Electronics hat eine Vereinbarung über eine globale Partnerschaft mit OrbiWise für LoRa-Netzwerkservices unterzeichnet.



Future Electronics, ein global führender Distributor von Elektronikkomponenten, und OrbiWise, ein führender Anbieter von IoT-Lösungen, die auf LoRa/LoRaWAN-Funktechnologie basieren, freuen sich, eine neue globale Partnerschaftsvereinbarung bekanntzugeben.



"Wir entwickeln unsere Services weiterhin im IoT-Ökosystem", sagte Matthew Rotholz, Vice President of Future Connectivity Solutions. "Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft mit OrbiWise und sein OrbiWAN LNS uns in die Lage versetzen werden, unsere Kunden besser zu unterstützen, die zurzeit LoRa-basierte Hardware-Lösungen verwenden oder damit entwickeln."



Das OrbiWAN LNS ist das "Gehirn" eines softwaredefinierten LoRaWAN-Netzwerks und ist das wesentliche Element, um alle Elemente eines LoRaWAN-Netzwerks zu sehen und zu verwalten. OrbiWAN ist völlig konform mit den aktuellen LoRaWAN-Protokollspezifikationen, einschließlich erweiterter Merkmale wie Geolokation und Roaming sowie Unterstützung für alle anderen Merkmale und alle Geräteklassen: A, B und C. OrbiWAN unterstützt außerdem vollständig On-Premise-Installationen oder SaaS-Netzwerkeinrichtungen.



"OrbiWise könnte sich keinen besseren Partner als Future Electronics wünschen", sagte Domenico Arpaia, CEO von OrbiWise. "Die globale Reichweite und Erfahrung von Future bei Elektronik und IoT sind ideal, um OrbiWise dabei zu unterstützen, unser Geschäft weiter auszubauen und neue Kunden zu erreichen."



OrbiWAN unterstützt alle globalen Frequenzparameter, die im Gebrauch sind, und kann daher LoRaWAN-Netzwerke in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien und Afrika unterstützen.



Um weitere Informationen zu erhalten und aus dem vollständigen Sortiment von OrbiWise-Produkten zu bestellen, die über Future Electronics erhältlich sind, besuchen Sie: http://www.FutureElectronics.com



Über OrbiWise



OrbiWise SA ist ein führender internationaler Lösungsanbieter für LPWA-IoT-Netzwerke, die auf der LoRaWAN-Technologie basieren, und ein Contributor Member der LoRa Alliance. Kunden von OrbiWise setzen unter anderem LPWA-Netzwerke in Anwendungen für die intelligente Stadt, präzise Landwirtschaft und Industrie ein. Die Lösung OrbiWAN LoRaWAN Network Server Solution (LNS) von OrbiWise ist ein branchenführendes Produkt, das die Informationen liefert, um die Vorgänge von LoRaWAN-Netzwerken auszuführen, aufrechtzuerhalten und zu überwachen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Plan-Les-Ouates, Genf, Schweiz mit zusätzlichen Niederlassungen in Mumbai, Indien, Mazedonien und Atlanta, Georgia, USA. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.orbiwise.com



