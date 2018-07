Halle (ots) - Wer trägt die Schuld daran, dass vielfach stundenlange Verspätungen zum Regelfall geworden sind und frustrierte Urlauber am Airport feststellen müssen, dass ihr Flug gestrichen wurde? Die Airlines monieren, dass es insgesamt nicht genügend Personal bei der Flugsicherung gebe, um den Luftraum zu überwachen. Da ist was dran. Die Behörden haben in der Vergangenheit brachial gespart, jetzt fehlt es an Nachwuchs. Doch die Fluggesellschaften selbst sind auch Teil des Problems. Sie drücken die Kosten immer weiter. Das geht am besten, wenn die Maschinen so kurz wie möglich am Flughafen stehen. Doch die steigende Nachfrage, die mit billigen Tickets erzeugt wurde, bremst nun die Branche.



