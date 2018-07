Independent Research hebt Lufthansa auf 'Kaufen' - Ziel 27 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Lufthansa nach zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 27 Euro belassen. Trotz der Integration von Air Berlin und hoher Treibstoffkosten habe die Fluggesellschaft beim Ergebnis seine Erwartungen und die des Marktes übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein schwieriges Marktumfeld habe der Aktienkurs zuletzt bereits mit deutlichen Verlusten quotiert.

Kepler Cheuvreux hebt Vivendi auf 'Hold' und Ziel auf 21 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vivendi nach Zahlen und dem jüngsten Kursrückgang von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 21 Euro angehoben. Der Medienkonzern habe im zweiten Quartal dank des deutlichen Wachstums im Musikgeschäft starke Margen erwirtschaftet, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. O'Shea erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie./la

Warburg Research senkt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Merck KGaA nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 101 auf 100 Euro gesenkt. Kurspotenzial sei zwar noch vorhanden, es reiche aber nicht mehr für eine Kaufempfehlung aus, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine Gewinnerwartungen vor den am 9. August erwarteten Quartalszahlen zudem daran angepasst, dass das an Procter & Gamble verkaufte Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten nicht länger bei den Zahlen berücksichtigt werde.

Hauck & Aufhäuser senkt Krones auf 'Hold' - Ziel 115 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Krones nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 115 Euro gesenkt. Das zweite Quartal des Anlagenbauers sei von einem starken Auftragseingang, zugleich jedoch einer eher schwachen Gewinnentwicklung bestimmt gewesen, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Marge im ersten Halbjahr erscheine die Zielsetzung für das Gesamtjahr ambitioniert. Die längerfristigen Aussichten für die Margen seien zwar günstig, aber es sei noch zu früh zum Kauf der Aktie.

Hauck & Aufhäuser hebt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 69 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Norma Group nach den Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 72 auf 69 Euro gesenkt. Die Verluste der Aktie auf die Zahlen hin seien übertrieben gewesen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Verbindungsteilen sei Markführer in aussichtsreichen Nischenmärkten mit robusten Wachstumsaussichten. Das Kerngeschäft sei hoch profitabel.

Equinet senkt Xing auf 'Accumulate' - Ziel 305 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Xing vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft und das Kursziel auf 305 Euro belassen. Er rechne bei dem beruflichen Online-Netzwerk zwar mit soliden Resultaten, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktien näherten sich mittlerweile aber der 300-Euro-Marke und damit dem Kursziel, begründete er das weniger optimistische Votum für die Aktien.

Nomura hebt Twitter auf 'Neutral' - Ziel 31 US-Dollar

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat Twitter Inc nach den jüngsten Kursverlusten von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 31 US-Dollar belassen. Die Erwartungen an die Kommunikationsplattform seien nun in angemessener Form gesunken, schrieb Analyst Mark Kelley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Papiere erscheine wieder ausgewogen.

Deutsche Bank hebt Danone auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Danone von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 80 Euro angehoben. Die vergleichsweise schwache Kursentwicklung des Nahrungsmittelkonzern habe die zu teuere Übernahme des US-Unternehmens WhiteWave eingepreist, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Projekte "Protein" und "One Danone" stützten die Einschätzung.

DZ Bank hebt fairen Wert für Covestro auf 86 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro nach Zahlen und einer Prognoseanhebung von 84 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe solide und im Rahmen der Erwartungen angeschnitten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die günstige Marktsituation für Polyurethane, aber auch für Polycarbonat sollte bis Ende des Jahres 2018 anhalten.

Independent hebt Ziel für Fresenius auf 80 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Fresenius-Aktien nach Zahlen zum zweiten Quartal von 78 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Medizinkonzern sei zwar beim Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, habe diese beim bereinigten Nettoergebnis aber moderat übertroffen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie. Insgesamt bleibe das Unternehmen auf Kurs.

