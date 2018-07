Indianapolis (ots/PRNewswire) -



Auf der Gen Con 2018, Stand 555, können Fans das Sammelkartenspiel spielen, sich mit den Gamedesignern unterhalten und Warhammer Age of Sigmar: Champions erleben.



Warhammer Age of Sigmar: Champions (http://www.warhammerchampions.com/) wurde von PlayFusion in Zusammenarbeit mit Games Workshop entwickelt und ist ein spannendes neues Sammelkartenspiel (Trading Card Game, TCG), das heute auf der Gen Con, Stand 555 gespielt werden kann und in Kürze in Geschäften in Nordamerika, Europa und Australien erhältlich ist. Bei diesem neuen Spiel können Sie:



- Ihre Champions für Duelle mit Ihren Gegnern aufstellen, individuell anpassen und befehligen; - Schnelle, taktische Spiele spielen, bei denen Sie die Fertigkeiten und das Wissen Ihrer Einheiten, Zaubersprüche und Fähigkeiten benötigen. - Innovative Game-Menchanismen entdecken, z. B. rotierende Karten, die sich in jeder Runde ändern, und Aufgaben übernehmen, bei denen Sie Zaubersprüche freisetzen, die Ihre Kräfte vermehren; - Das schnelle Action- und Kartenziehsystem anwenden, das die alte, langsame und mühsame Ressourcenmechanik anderer Spiele ersetzt;



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/724914/Warhammer_Age_of_Sigmar.jpg )



Video - https://youtu.be/GkzXCtB5CfM



"Das Warten hat endlich ein Ende. Wir freuen uns, der Welt endlich das Spiel vorstellen zu dürfen, das wir mit viel Liebe als Höhepunkt unserer jahrzehntelanger Gaming-Erfahrung geschaffen haben, und in dem unsere ganze Liebe für das Warhammer Universum steckt", so Mark Gehrhard, CEO und Mitgründer von PlayFusion "Die Spieler bekommen alles, was sie sich wünschen, und noch viel mehr. In dem Spiel werden physische und digitale Realität auf neue, aufregende und innovative Weise vermischt, und das Spiel wird sich auch in Zukunft beständig weiterentwickeln."



Ab dem 2. August wird das neue physische Sammelkartenspiel in ausgewählten Games-Workshop- und Warhammer-Geschäften erhältlich sein - und natürlich in den üblichen Qualitätsoutlets für TCGs.



Das physische Sammelkartenspiel umfasst 278 Sammelkarten, mit denen Sie eine der vier mächtigen Fraktionen befehligen und eine Armee legendärer Champions aufbauen können. Die gleichzeitig zum TCG eingeführte Champions-App dient als Vorläufer des vollständigen digitalen Spiels und ermöglicht den Spielern sofort, ihre physischen Karten zu scannen und anzufordern, sowie sich für den frühzeitigen Zugang zum digitalen Betaversion des Spiels anzumelden.



Besuchen Sie https://warhammerchampions.com, um mehr über Warhammer Age of Sigmar: Champions zu erfahren.



Informationen zu PlayFusion



PlayFusion hat seinen Firmensitz in Cambridge, dem Technik-Eldorado im Vereinigten Königreich, und ist ein mehrfach preisgekröntes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit für die Zukunft des Enhanced Reality Entertainment (Unterhaltung mit erweiterter Realität) leistet. Zum kreativen geistigen Eigentum von PlayFusion zählen Lightseeker und Warhammer Age of Sigmar: Champions.



Die Enhanced Reality Engine basiert auf modernster firmeneigener Computervision-Technologie und integriert nahtlos physische und digitale Welten, damit die nächste Generation von Designern, Erziehern, Unterhaltern und Geschichtenerzählern wahrhaft magische, fesselnde Erlebnisse bieten kann.



Informationen zu Games Workshop



Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L) hat seinen Firmensitz in Nottingham, UK, und stellt die besten Fantasieminiaturen der Welt her. Games Workshop konzipiert, produziert, verkauft und vertreibt die Produktpalette von Warhammer®: Age of Sigmar® und Warhammer® 40.000® Spiele, Miniatursoldaten, Romane und Modellbausätze über mehr als 469 eigene Geschäfte (mit den Namen Games Workshop® oder Warhammer®), über den Web-Store http://www.games-workshop.com und über unabhängige Einzelhandelskanäle in weltweit mehr als 50 Ländern. Weitere Informationen über Games Workshop sowie die anderen angeschlossenen Marken und seine Produktpalette (einschließlich des Verlagsbereiches "Black Library" und des Spezialstudios für Kunststofffiguren "Forge World") finden Sie unter http://www.games-workshop.com.



OTS: PlayFusion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130009 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130009.rss2



Pressekontakt: Scott Goldberg +1(847)347-3333