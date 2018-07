Visa Inc. (NYSE: V), ein langjähriger weltweiter Sponsor der Olympischen Spiele und Unterstützer der Olympischen Bewegung, und das Internationale Olympische Komitee (IOC) gaben heute eine Fortsetzung des olympischen Sponsorings von Visa bis 2032 bekannt. Im Rahmen der Erneuerung wird Visa das Internationale Paralympische Komitee (IPC) und die Paralympischen Spiele weiterhin unterstützen.

"Seit 1986 hat Visa die neuesten Zahlungsinnovationen und digitalen Erfahrungen zu den Olympischen Spielen gebracht und gleichzeitig die Athleten bei ihrem Streben nach Erfolgen unterstützt", sagte Al Kelly, Chief Executive Officer von Visa Inc. "Indem wir unsere Unterstützung der Olympischen Bewegung und der Olympischen Spiele bis 2032 fortsetzen, gewährleisten wir, dass die nächste Generation von Athleten, Fans, Karteninhabern und Kunden in der Lage ist, mehr aus ihrer olympischen Erfahrung herauszuholen und Teil einer Bewegung zu sein, die uns alle inspiriert und vereint, um Großes zu erreichen."

IOC-Präsident Thomas Bach sagte: "Wir freuen uns besonders über diese Fortsetzung unserer Partnerschaft, denn Visa ist eines der Gründungsmitglieder unseres TOP-Programms. Unsere Partnerschaft mit Visa zeigt ein gemeinsames Engagement für das Erbe der Olympischen Spiele und die globale Olympische Bewegung. Visa war schon immer eine treibende Kraft für Innovationen auf der Weltbühne. Im Namen des IOC, der Nationalen Olympischen Komitees auf der ganzen Welt und der Athleten selbst möchte ich Visa und seinen Kunden und Partnern für ihr Engagement bis zu den Olympischen Spielen 2032 danken."

Visa, ein Gründungsmitglied des Programms The Olympic Partner (TOP), hat fortlaufend innovative Zahlungslösungen für alle Spiele bereitgestellt. Bei der Erneuerung seines Sponsorings freut sich Visa, mit den lokalen Organisationskomitees zusammenzuarbeiten, um den Erfolg des digitalen Zahlungsverkehrs im Gastland während und nach den Olympischen Spielen selbst sicherzustellen.

"Visa bietet eine sichere und schnelle Möglichkeit, über Händler, Grenzen und Währungen hinweg zu bezahlen, und die Olympischen Spiele bieten eine einmalige Gelegenheit, die Marke Visa sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene zu bewerben", sagte Lynne Biggar, Chief Marketing and Communications Officer von Visa Inc.

Mit dem erneuten Sponsoring wird Visa auch weiterhin die globale Bühne der Spiele nutzen, um wichtige strategische Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel die Akzeptanz zu erweitern und die Präferenz der Verbraucher für Produkte von Visa zu erhöhen. Visa wird seinen Kunden, Partnern und Besuchern der Olympischen Spiele weiterhin außergewöhnliche Vorteile bieten, von der Zahlungsexklusivität bei den Olympischen Spielen bis hin zu einzigartigen Erlebnissen auf digitalen und anderen Plattformen.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unablässige Innovationsorientierung des Unternehmens wirkt als Katalysator für das rasche Wachstum des vernetzten Handels von jedem Gerät aus und ist eine der treibenden Kräfte für die Realisierung des Traums einer bargeldlosen Zukunft für jedermann und überall. Während des weltweiten Wandlungsprozesses vom Analogen zum Digitalen hin, setzen wir von Visa unsere Marke, die Produkte, die Mitarbeiter, das Netzwerk und unsere Größe ein, um die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter About Visa, visacorporate.tumblr.com und @VisaNews.

