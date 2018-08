Osram behauptet sich in schwierigem Marktumfeld DGAP-News: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Zwischenbericht Osram behauptet sich in schwierigem Marktumfeld 01.08.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Q3 Umsatz stabil bei 1,02 Milliarden Euro - Bereinigte EBITDA-Marge mit 13,1 Prozent auf gutem Niveau - Osram leitet Verkauf von Leuchtengeschäft ein - Konzern will mit Optimierungen 130 bis 140 Millionen Euro bis 2020 einsparen "Trotz eines schwierigen Marktumfelds erwirtschaften wir weiter gute Renditen in unseren wichtigsten Geschäftsbereichen. Wir verarbeiten die vorübergehende Nachfrageschwäche unserer Kunden in der Automobilindustrie aktiv und verbessern unsere Kostenbasis. Damit beschleunigen wir den laufenden Umbau und haben mit dem jüngst erreichten Interessenausgleich eine hervorragende Basis gelegt", sagte Olaf Berlien, Vorstandsvorsitzender der OSRAM Licht AG. "An den langfristigen Wachstumschancen hat sich nichts geändert." Osram hat sich im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2018 in einem schwierigen Marktumfeld behauptet. Der Umsatz blieb stabil auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahresniveau von 1,02 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA lag mit 133 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahresniveau. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 13,1 Prozent. Im dritten Quartal belasteten Währungseffekte, gestiegene Kosten für Forschung und Entwicklung sowie für den Produktionsausbau das operative Ergebnis um mehr als 40 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres summierten sich diese Effekte auf über 130 Millionen Euro - allein Währungseffekte schlugen mit 75 Millionen Euro zu Buche. Umsatzseitig wirkten sich zudem im dritten Quartal das weltweit veränderte Bestellverhalten von Kunden aus, unter anderem aufgrund von bestehenden und drohenden Handelsbeschränkungen weltweit. Diese Effekte setzen sich auch in den nächsten Monaten fort und haben dazu geführt, dass der Vorstand die Jahresprognose Ende Juni angepasst hat. In diesem Zuge hat der Vorstand beschlossen, das Portfolio weiter zu schärfen. Daher leitet das Unternehmen den Verkauf des Leuchtengeschäfts ein. Das Management begegnet der aktuellen Marktlage mit einer Vielzahl von Maßnahmen: Neben einer Verschlankung der weltweiten Verwaltungsfunktionen, die deren Kosten um circa 20 Prozent senken soll, sind weitere strukturelle und operative Programme gestartet. Dazu gehören Effizienzverbesserungen im Einkauf, in Forschung & Entwicklung sowie in der deutschen Werkslandschaft. Bis 2020 sollen so insgesamt 130 bis 140 Millionen Euro eingespart werden. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretungen über einen Interessenausgleich im Zuge des Umbaus der deutschen Standortlandschaft konnten deutlich beschleunigt und abgeschlossen werden. Die dafür veranschlagten Sonderlasten sind in der aktuellen Jahresprognose bereits berücksichtigt. Im dritten Geschäftsquartal hat sich die allgemeine Konjunkturabkühlung und die Nachfrageschwäche der Automobilindustrie vor allem in unserem Halbleiterbereich Opto Semiconductors (OS) und auch im Segment Specialty Lighting (SP) niedergeschlagen. Neben den Handelszöllen in den USA haben auch verschärfte Abgastests in Europa und geringere Produktionserwartungen von Premium-Herstellern für Unsicherheiten gesorgt. Hinzu kamen Projektverschiebungen im Geschäft mit mobilen Endgeräten und Horticulture-Anwendungen sowie eine fortgesetzte Abkühlung des allgemeinen Beleuchtungsmarkts. Die zu Jahresbeginn angekündigte strategische Revision der Business Unit Lighting Solutions (LS) ist mittlerweile abgeschlossen. Neben dem laufenden Verkauf des US-Servicegeschäfts plant der Vorstand nun auch, sich vom Leuchtengeschäft zu trennen. Aufgrund zahlreicher Maßnahmen hat sich die Ertragslage der Geschäftseinheit LS als Teil der Berichtseinheit Lighting Solutions & Systems (LSS) in letzter Zeit deutlich stabilisiert. Ausblick Geschäftsjahr 2018 Osram hat bereits Ende Juni seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Aufgrund der genannten Entwicklungen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 nun eine vergleichbare Umsatzsteigerung von 1,0 bis 3,0 Prozent (zuvor: 3,0 bis 5,0 Prozent) und ein bereinigtes EBITDA von 570 bis 600 Millionen Euro (zuvor: etwa 640 Millionen Euro). Zudem wird für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis je Aktie (verwässert) von 1,00 bis 1,20 Euro (zuvor: 1,90 bis 2,10 Euro) prognostiziert. Hierin ist der bereits kommunizierte Sonderaufwand im Zusammenhang mit dem "Zukunftskonzept OSRAM" enthalten. Der Free Cash Flow wird nunmehr mit minus 150 bis minus 200 Millionen Euro (zuvor: -50 bis -150 Millionen Euro) erwartet. Wie bereits angekündigt wird der Vorstand die strategische Weiterentwicklung überarbeiten. Die entsprechenden Ergebnisse werden bei einer Kapitalmarktkonferenz am 7. November bekannt gegeben. Die langfristigen Wachstumsperspektiven für Osram sind nach wie vor gut. LED- und laserbasierte Technologien orientieren sich an den globalen Megatrends und bedienen Hightech-Märkte. Der Konzern gestaltet aktiv den anhaltenden Technologiewandel und hat sein Portfolio zudem in letzter Zeit um neuartige Zukunftstechnologien erweitert. Dazu gehört die Übernahme des US-Anbieters Vixar, der auf kompakte 3D-Identifikations-Technologie spezialisiert ist, und der Kauf des Horticulture-Unternehmens Fluence. Die Closings beider Akquisitionen sind genau wie das der Übernahme der bisherigen Trilux-Tochter BAG electronics Anfang des vierten Geschäftsquartals erfolgt. Das Gemeinschaftsunternehmen Osram Continental, das die Zukunft des intelligenten Autolichts prägen wird, hat Anfang Juli seinen Betrieb aufgenommen. Ab 13:00 Uhr MESZ können Sie die Telefonkonferenz für Analysten unter http://services.choruscall.eu/links/osram180801ir.html verfolgen. PRESSEKONTAKTE Stefan Schmidt Tel. +49 89 6213-4680 E-mail: stefan.schmidt@osram.com Jens Hack Tel. +49 89 6213-2129 E-mail: j.hack@osram.com Torsten Wolf: Tel. +49 89 6213-2506 E-Mail: torsten.wolf@osram.com Ausgewählte Kennzahlen des OSRAM Licht-Konzerns im dritten Quartal 3. Quartal 3. Quartal Veränderung* 2018 2017 Umsatz (vergleichbar) 1.017 1.056 0,0% Umsatz (nominal) 1.017 1.056 (3,7%) EBITDA 114 147 (22,0%) .Marge 11,2% 13,9% (260bps) EBITDA bereinigt1 133 174 (23,2%) .Marge 13,1% 16,4% (330bps) Ergebnis nach Steuern 33 64 (48,8%) Free Cash Flow 28 39 (27,6%) Mitarbeiter in Tsd. 26,9 25,7 4,7% (Ungeprüfte Zahlen. Angaben in Millionen Euro, Margen in Prozent, Mitarbeiter per 30. Juni. Negative Werte in Klammern.) (* Veränderung der Ergebnisgrößen, FCF und Mitarbeiterzahl jeweils nominal) (1Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.B. Transformationskosten, wesentliche rechtliche und regulatorische Themen sowie M&A bezogene Kosten.) Entwicklung der Berichtssegmente im dritten Quartal 3. Quartal 3. Quartal Veränderung 2018 2017 nominal Opto Semiconductors .Gesamtumsatz 443 439 0,8 % .EBITDA 100 126 (20,9%) .EBITDA bereinigt 100 126 (20,3%) Specialty Lighting .Gesamtumsatz 543 563 (3,5%) .EBITDA 44 66 (32,5%) .EBITDA bereinigt 56 73 (23,9%) Lighting Solutions & Systems .Gesamtumsatz 246 253 (2,8%) .EBITDA (11) (19) 43,6% .EBITDA bereinigt (7) (4) (62,1%) (Ungeprüfte Zahlen in Millionen Euro. Negative Werte in Klammern.) ÜBER OSRAM OSRAM, mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM werden wir künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, uns fortbewegen, arbeiten und leben. OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert unter der WKN: LED 400 (Börsenkürzel: OSR). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. Haftungsausschlusserklärung Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen - also Aussagen über Vorgänge, die in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar durch Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden", "vorhersagen" oder ähnliche Begriffe. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des OSRAM Managements. Sie unterliegen daher einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von OSRAM liegen, beeinflusst die Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die Geschäftsstrategie und die Ergebnisse von OSRAM. Diese Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen von OSRAM wesentlich von den Angaben zu Ergebnissen, Erfolgen oder Leistungen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben oder aufgrund früherer Trends erwartet werden. Diese Faktoren beinhalten insbesondere Angelegenheiten, die im Risiko- und Chancenbericht des Geschäftsberichts des OSRAM Licht-Konzerns beschrieben sind, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von OSRAM wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage als erwartete, antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, angestrebte, geschätzte oder projizierte Ergebnisse, Leistungen und Erfolge genannt worden sind. OSRAM übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen über gesetzliche Anforderungen hinaus zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. 