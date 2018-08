Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen von 97 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baukonzern und Mautstraßenbetreiber habe gute Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Pierre Bosset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte dürften sich die Gewinne aber etwas schwächer entwickeln./mis/she Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-08-01/08:43

ISIN: FR0000125486