FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ELVC XFRA US75955B1026 RELX N.V. ADRS EO-,07 0.139 EUR

8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.405 EUR

UIO XFRA US90539J1097 UNION BANKSHARES DL 2 0.196 EUR

1EQ XFRA US26885J1034 EQT GP HL.R.PARTN.LP UTS 0.261 EUR

2D7 XFRA GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC LS -,05 0.044 EUR

BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.102 EUR

D6L XFRA US24664T1034 DELEK LOGISTICS P.LP UTS 0.656 EUR

HCU XFRA US4283371098 HI-CRUSH PARTNERS UTS 0.639 EUR

3EC XFRA IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC DL -,01 0.562 EUR

WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.043 EUR

ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.051 EUR

1LV XFRA US91914J1025 VALERO ENERGY PART.UTS 0.470 EUR

0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.163 EUR

FCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.077 EUR

PFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.119 EUR

C2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS 0.536 EUR

T8Q XFRA GB00B14SKR37 CMC MARKETS PLC LS -,25 0.067 EUR

M7Q6 XFRA US5948373049 MICRO FOCUS INTL SP.ADR N 0.497 EUR

TS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS 0.878 EUR

M7Q5 XFRA GB00BD8YWM01 MICRO FOCUS INTL LS-,10 0.492 EUR