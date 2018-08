FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H4ZK XFRA DE000A1H49V6 HSBC MSCI TR UC. ETF DZ 0.093 EUR

H4ZQ XFRA DE000A1JF7M8 HSBC MSCI S.AFR.CAPP. DZ 0.543 EUR

H4ZL XFRA DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ 0.208 EUR

H4ZM XFRA DE000A1JXC86 HSBC MSCI RU CAP.UC.ETFDZ 0.114 EUR

UNIN XFRA US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.386 EUR

SSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.281 EUR

PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.290 EUR

PQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.230 EUR

JEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.128 EUR

JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.205 EUR

HXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.128 EUR

D4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.665 EUR

CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.072 EUR

CSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.305 EUR

34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.068 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR

AES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.111 EUR

ELVA XFRA NL0006144495 RELX N.V. NAM. EO -,07 0.140 EUR

UNI3 XFRA NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16 0.387 EUR

T01 XFRA MHY8565J1010 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS 0.009 EUR

TCD XFRA MHY8564W1030 TEEKAY CORP. 0.047 EUR

THH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.119 EUR

IJCA XFRA GB00B61TVQ02 INCHCAPE PLC LS -,10 0.100 EUR

RDEB XFRA GB00B2B0DG97 RELX PLC LS -,144397 0.139 EUR

39M XFRA GB00B1ZBKY84 MONEYSUPERMARKET LS-,02 0.033 EUR

UNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.385 EUR

QY6 XFRA GB00B0WMWD03 QINETIQ GROUP PLC LS -,01 0.047 EUR

3GK XFRA GB00B0HZP136 GREENE KING PLC LS-,125 0.274 EUR

RDED XFRA US7595301083 RELX ADR/1/4 LS-,144397 0.139 EUR

H4ZE XFRA DE000A1C22L5 HSBC MSCI EUR. UC. ETF DZ 0.298 EUR

H4ZB XFRA DE000A1C0BC5 HSBC FTSE 100 UC. ETF DZ 1.920 EUR

H4ZA XFRA DE000A1C0BB7 HSBC EUR.ST.50 UC.ETF DZ 0.922 EUR

EQT XFRA US26885B1008 EQT MIDSTREAM PART. L.P. 0.929 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

SZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.315 EUR