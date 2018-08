Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin, 1. August 2018 (pta007/01.08.2018/08:35) - Design Hotels AG (m:access, München: LBA; ISIN: DE0005141006) veröffentlicht heute die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2018 nach HGB.



Die wichtigsten Kennzahlen im Konzern



Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 um ca. 2 Prozent auf 11,58 (Vj. 11,36) Mio. Euro. Die Erlöse aus Mitgliedsgebühren stiegen um knapp 2 Prozent auf 2,07 (2,04) Mio. Euro. Die Buchungskommissionen, weiterhin größter Umsatzbereich, legten um knapp 10 Prozent auf 6,79 (6,20) Mio. Euro zu. Der Umsatz im Bereich Marketing Products/Consulting ist um ca. 13 Prozent auf 2,72 (3,13) Mio. Euro zurückgegangen.



Die Rohertragsmarge ist im ersten Halbjahr 2018 mit 58,2 (55,5) Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich im ersten Halbjahr 2018 auf 1,54 (1,31) Mio. Euro, was einer Steigerung von ca. 17 Prozent entspricht.



Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag im ersten Halbjahr 2018 bei ca. 1,37 Mio. Euro gegenüber 1,14 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.



Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 985.000 Euro. Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 814.000 Euro. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,10 (0,09) Euro.



Zum 30. Juni 2018 verfügte Design Hotels über liquide Mittel in Form von Bargeld und kurzfristig verfügbaren Einlagen in Höhe von 10,42 Mio. Euro gegenüber 1,76 Mio. Euro zum 31. Dezember 2017. Das Eigenkapital belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 10,88 Mio. Euro gegenüber 10,83 Mio. Euro zum Beginn des Geschäftsjahres. Die Bilanz der Gesellschaft ist weiterhin frei von Bankverbindlichkeiten und nennenswerten Firmenwerten.



Der vollständige Halbjahresbericht steht über den beigefügten Link als PDF zum Download zur Verfügung.



Über Design Hotels Design Hotels vermarktet eine handverlesene Kollektion von mehr als 300 Inhaber-geführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen: Konzeption, Positionierung, Vermarktung, Vertrieb und Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch - zwischen seinen Mitgliedern, Gästen und Visionären aus anderen Branchen. Kein Hotel bei Design Hotels gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher: Von Hoteliers, Architekten, Designern und Kreativen, deren Leidenschaft aus guten Ideen unvergleichliche Erlebnisse macht.



www.designhotels.com, ISIN: DE0005141006, m:access Börse München (Freiverkehr)



(Ende)



Aussender: Design Hotels AG Adresse: Stralauer Allee 2c, 10245 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Wolff, Chief Financial Officer Tel.: +49 30 8849400-14 E-Mail: ir@designhotels.com Website: www.designhotels.com



ISIN(s): DE0005141006 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München; Freiverkehr in Berlin



