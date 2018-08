Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex ist zurück über der Marke von 12.800 Punkten. Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Auch die an den Vortagen etwas gebeutelten Technologiewerte legten zu. Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Pandora Media und Infineon. Vor allem die Zahlen von Apple sorgten an den Märkten für Aufsehen. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Claar mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.