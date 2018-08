Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal seien zwar enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ölkonzern habe aber unter anderem Kostensenkungen und einen Aktienrückkauf in Aussicht gestellt. Angesichts der Zuverlässigkeit des Managements bei seinen Plänen sollte die Aktie hoch gewichtet werden./mf/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-08-01/09:47

ISIN: GB00B03MLX29