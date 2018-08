Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Düsseldorf (pts014/01.08.2018/09:30) - Der langjährige Topmanager des Nahrungsmittelkonzerns Dr. Oetker, Andreas Unruhe (48), ist in die Management-Beratung Horváth & Partners gewechselt, um das stark wachsende Beratungssegment Handel und Konsumgüterindustrie zu verstärken. Horváth & Partners zählt zu den führenden Unternehmensberatungen im deutschsprachigen Raum, mit mehr als 900 Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Ungarn, Rumänien, Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. http://www.horvath-partners.com Andreas Unruhe war zuvor Mitglied der internationalen Geschäftsführung von Dr. Oetker und verantwortete zuletzt die Bereiche Controlling, Einkauf, IT und M&A sowie das Food-Service-Geschäft und die Landesgesellschaften in Großbritannien und Irland. Bis 2011 war er Geschäftsführer in den Niederlanden und verantwortete als Finanzchef (CFO) die Bereiche Finance, Supply Chain, IT und HR. Während dieser Zeit gelangen mehrere strategisch wichtige Akquisitionen, die Dr. Oetker zum Marktführer in den Niederlanden machten. Der Konzern zählte 2017 mit 32.000 Beschäftigten und 12 Mrd. Euro Jahresumsatz zu den größten Unternehmen Deutschlands. Ausbau des Kompetenzbereichs Retail & Consumer Goods Mit dem Einstieg von Andreas Unruhe bei den Management Consultants Horváth & Partners will das auf Unternehmenssteuerung spezialisierte Beratungshaus seinen erfolgreichen Kurs im Bereich Retail & Consumer Goods forcieren, der in den Händen des Horváth-Partners Michael Buttkus liegt. Das Segment will in den nächsten Jahren insbesondere mit Digitalisierungs-, Vertriebs- und Automatisierungsthemen wachsen. Konsumgüterindustrie kein Neuland Die Handels- und Konsumgüterindustrie ist für Horváth & Partners kein Neuland. Seit über zwanzig Jahren hat sich das Beratungsunternehmen als strategischer Partner für unternehmenskritische Fragen der Branche gut positioniert. Insbesondere die vielfältigen Herausforderungen rund um die Digitalisierung und Automatisierung, aber auch Einkaufs-, Produktions- und Vertriebsoptimierung sowie die wachsenden Anforderungen auf Mitarbeiter- wie Kundenseite sind Stärken der Berater. Das Steering Lab des Unternehmens in München liefert dabei - auf Grundlage von detaillierten Datenanalysen und Algorithmen - exzellente Prognosen für die Zukunft. Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Kernkompetenzen sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung. Die Beratung steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen. Kontakt: Michael Buttkus, Partner bei Horváth & Partners, Retail & Consumer Goods Telefon: +49 162 2786 339, E-Mail: mbuttkus@horvath-partners.com (Ende) Aussender: Horváth AG Ansprechpartner: Dr. Wilfried Seywald Tel.: +43 699 18114006 E-Mail: seywald@tsp.at Website: www.horvath-partners.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180801014

