Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29,90 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Chipkonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Alexander Duval am Mittwoch in einer ersten Stellungnahme. Er sieht das Unternehmen bei dem nun angehobenen Ausblick auf einem guten Weg. Dies zeige, dass Infineon vom strukturellen Trend in den Endmärkten Automobil und Industrie profitieren kann./tih/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-08-01/10:13

ISIN: DE0006231004