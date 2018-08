Metallic Minerals Corp. schließt Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 1,54 Mio. CAD DGAP-News: Metallic Minerals Corp. / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme Metallic Minerals Corp. schließt Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 1,54 Mio. CAD 01.08.2018 / 10:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vancouver, British Columbia. 31. Juli 2018 - Metallic Minerals Corp. (TSX Venture: MMG) (US OTC: MMNGF) ("Metallic" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht brokergeführte Privatplatzierung für einen Gesamterlös von 1.540.377 CAD geschlossen hat. Im Rahmen dieser Privatplatzierung wurden 4.667.810 Stammaktien auf Flow-Through-Basis (die "FT-Aktien") zu einem Preis von 0,33 CAD pro FT-Aktie ausgegeben (die "Privatplatzierung"). Der Ausgabepreis entspricht einem Aufschlag von 10% auf den fünftägigen volumengewichteten Durchschnittshandelspreis der Aktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange ("TSX-V"). Das Management und die Directors des Unternehmens beteiligten sich mit 222.750 CAD an der Finanzierung bzw. 14,5% der Privatplatzierung. Man beabsichtigt, die Erlöse der Privatplatzierung im Sinne des Income Tax Act (Canada) für zulässige kanadische Explorationsaufwendungen auf den Explorationsprojekten des Unternehmens im Yukon zu verwenden. Greg Johnson, CEO und Chairman, sagte: "Wir freuen uns, diese Flow-Through-Privatplatzierung abzuschließen, die für die laufenden Explorations- und Entwicklungsarbeiten auf unserem Silberprojekt Keno im hochgradigen historischen Silberbezirk Keno Hill in Kanadas Yukon Territory sowie für unser in der Nähe liegendes Silberprojekt McKay Hill verwendet wird." Die Privatplatzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung der TSX-V und die FT-Aktien unterliegen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabe. Die FT-Aktien wurden und werden nicht gemäß der abgeänderten Fassung des U.S. Securities Act oder irgendwelcher Wertpapiergesetze eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen ohne Registrierung oder einer entsprechenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und geltender US-bundesstaatlicher Wertpapiergesetze weder angeboten noch verkauft werden. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, eine Vermittlungsgebühr in Höhe von insgesamt 72.042 CAD in bar oder in Form von Aktien für einen Teil der Privatplatzierung zu zahlen und 60.000 Vermittler-Warrants auszugeben. Jeder Vermittler-Warrant ist in eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,37 CADS pro Aktie über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum ausübbar. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Abschlussdatum die Schlussnotierung der Stammaktien an der TSX Venture Exchange an10 aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,75 CAD liegen sollte, dann könnte das Unternehmen eine Vorverlegung des Ablaufdatums der Vermittler-Warrants schriftlich ankündigen. Über das Silberprojekt Keno Metallic Minerals besitzt im produktiven Silberbezirk Keno Hill, der mit 300 Mio. Unzen an ehemaliger Produktion und aktuellen Ressourcen einer der höchst gradigen Silberbezirke der Welt ist, ein 166 Quadratkilometer umfassendes Landpaket gekauft. Basierend auf der früheren Produktion aus geringen Tiefen, jüngster großer Entdeckungen und der sehr aussichtsreichen Geologie zeigt der Bezirk das Potenzial, eine der führenden Silber produzierenden Regionen der Welt zu werden. Obwohl Keno eine über 100jährige Bergbau- und Explorationsgeschichte besitzt, so zeigen die jüngsten großen Entdeckungen das ausgezeichnete Potenzial für die Abgrenzung neuer Weltklasse-Lagerstätten durch systematische moderne Exploration entlang bekannter vererzter tektonischer Korridore. Da 10 dieser bekannten vererzten Trends Metallic Minerals Landbesitz durchqueren konzentriert sich das Unternehmen auf die Identifizierung und die rasche Weiterentwicklung der aussichtsreichsten Ziele zur Ressourcenabgrenzung. Metallic Minerals Explorationsprogramm 2018, das im Mai begann, umfasst ein auf Bohrungen fokussiertes Programm zur Weiterverfolgung des Erfolgs des ersten Bohrprogramms im Jahre 2017, das drei Ziele zur Ressourcenabgrenzungsphase avancierte, sechs Ziele für die ersten Bohrungen vorbereitete, und eine Anzahl von sich in einer Frühphase befindlichen Zielen für eine Exploration an der Oberfläche identifizierte. Die Bohrungen begannen im Juni auf fortgeschrittenen Explorationszielen. Diese erfolgen gleichzeitig zu nachfolgenden Explorationsarbeiten auf Zielen in einer frühen Phase. Über Metallic Minerals Corp. Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von hochgradigen Silber- und Goldlagerstätten im Yukon in wenig explorierten Regionen, die nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch eine disziplinierte, systematische Exploration Wert zu schaffen, wobei das Investitionsrisiko gering, und die Wahrscheinlichkeit für langfristigen Erfolg hochgehalten werden sollte. Metallic Minerals Hauptprojekt Keno liegt im historischen Silberbezirk Keno Hill im Yukon (Kanada). Das Projekt McKay Hill des Unternehmens nordöstlich von Keno Hill ist ein ehemaliger hochgradiger Silber-Gold-Produzent. Metallic Minerals stellt ebenfalls ein Portfolio an Gold-Royalties im historischen Goldbezirk Klondike zusammen. Das Unternehmen wird geführt von einem Team mit einem Track Record aus erfolgreicher Entdeckung und Exploration, einschließlich großer Entwicklungsprojekte, Genehmigungsverfahren und Projektfinanzierung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Metallic Minerals Corp. Suite 904 - 409 Granville Street Vancouver, BC V6C 1T2 Kanada www.metallic-minerals.com chris.ackerman@metallic-minerals.com Tel.: +1-604 629 7800 Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 