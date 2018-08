Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der globale Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, gibt heute die erweiterte Partnerschaft mit EZ-Link und Cheers bekannt.

Im Zuge dieser Kooperation wird eine neue bargeldlose Lösung in Singapur eingeführt, mit der Nutzer ihr Kleingeld direkt in Guthaben auf EZ-Link-Karten umwandeln können - Singapurs meistverwendete kontaktlose Karten, die landesweit häufig für den Öffentlichen Nahverkehr und alltägliche Einkäufe verwendet werden. Diese Initiative wurde erstmals im Februar dieses Jahres im Rahmen einer gemeinsamen Bestrebung von EZ-Link und NTUC (National Trades Union Congress in Singapur) angekündigt, bargeldlose Transaktionen zu fördern und die Verwendung von Münzen landesweit zu reduzieren.

Die Kooperation unterstützt Singapurs landesweite E-Payment-Initiative, ...

