Im Januar 2018 informierte die in Frankfurt börsennotierte JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) über die Gründung ihres Blockchain-Labs in Liechtenstein.

Erster Schritt für die Vorbereitung eines Initial Coin Offerings des JDC- Krypto-Tokens Blocx (BCX) ist die Schaffung einer einfach zu bedienenden Infrastruktur für Krypto-Assets und Kryptowährungen, die durch eine umfängliche Kooperation der JDC Group-Tochter JDC B-LAB GmbH mit Bank Frick in Liechtenstein umgesetzt wird.

"Während der Vorbereitung unseres Setups zum Initial Coin Offering und Gründung der Gesellschaft in Liechtenstein haben wir intensive Gespräche mit den Aufsichtsbehörden und Partnern vor Ort geführt. Als JDC Group haben wir vor allem durch unsere professionelle Aufstellung, die existierende Datenbasis und das laufende Geschäft überzeugt. Umso mehr freut es uns nun, Preferred Partner von Bank Frick in Deutschland und Österreich zu sein", so JDC Group-Vorstand Stefan Bachmann in einem ersten Statement zur engeren Zusammenarbeit.

Mit der intensiveren Zusammenarbeit der beiden Häuser sind die Weichen für ein einfaches, kundenorientiertes Verfahren für den Kauf und ...

