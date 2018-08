Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Zahlen zum zweiten Quartal von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe solide abgeschnitten und eine gute Geschäftsdynamik an den Tag gelegt, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schupp passte seine Prognosen entsprechend an. Allerdings seien die Aktien bereits fair bewertet./la/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-08-01/10:52

ISIN: DE0005790430