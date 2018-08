Die Deutsche Bank Aktie (WKN: 514000) will immer weiter und das sehen offenbar auch Insider so. In den letzten Tagen gaben Insider - in Person der Aufsichtsräte John Thain und Mayree Clark mit Millionen-Käufen dem Markt ein "Kaufsignal" der eigenen Art. Wir hatten berichtet.

Noch locken die Ergebnisse die Analysten nicht aus der Deckung - wohl auch weil von der Deutschen Bank keine konkreten Ergebnisziele für 2019 kommuniziert wurden. Nach wie vor steht bei Goldman Sachs ein Kursziel von 12,50 Euro. Das Geldinstitut sei laut der US-Investmentbank nach wie vor sehr stark auf die Kosten fokussiert, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...