Die Commerzbank hat die Einstufung für Osram nach den Quartalzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der geplante Verkauf des Leuchtengeschäfts sei in mehrfacher Hinsicht positiv, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einerseits sei das Lichttechnikunternehmen damit dem ursprünglichen Zeitplan voraus, andererseits unterstreiche der Schritt die Konzentration auf das Kerngeschäft. Die Quartalszahlen seien unterdessen ein wenig besser als erwartet ausgefallen./mf/she Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-08-01/11:13

ISIN: DE000LED4000