August 2018 - am Aktienmarkt kaum was los, dafür Wetter als Thema Nummer eins. Bei n-tv lasen wir, dass bei 0,1 Prozent Minus im Dax "der Handelsstreit wieder voll durchschlägt". Aha. Wir geben Ihnen für die kommenden Tage ein paar Phrasen an die Hand, wenn Sie mitreden wollen. "Die Zahlen werden positiv interpretiert", "Trump rudert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...