In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Apple, Dialog Semiconductor, Infineon, Volkswagen, Tesla, Facebook und die Deutsche Bank. Apple hat mit seinen Zahlen - mal wieder - in jeder Hinsicht geglänzt. Besonders eine Kennziffer beeindruckt. Die Aktie ist auf ein neues Rekordhoch geklettert. Sollten man jetzt noch zugreifen? Und wie sieht es mit dem Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor aus, dessen Aktien ebenfalls kräftig zulegen kann? Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um Zahlen und Ausblick beim Chiphersteller Infineon und bei Volkswagen, einen Ausblick auf das Zahlenwerk von Tesla, die Chancen auf eine Erholung der Facebook-Aktie und um das weitere Kurspotential bei der Deutschen Bank. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.