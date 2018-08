Die DZ Bank hat die Einstufung für Takkt nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 16,50 Euro belassen. Das Umsatzwachstum habe sich im Vergleich zum Auftaktquartal beschleunigt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kostendisziplin und die Weitergabe höherer Transportkosten an die Kunden könnten sich im zweiten Halbjahr günstig auf die Margen des Büromöbel-Versandhändlers auswirken./mf/edh Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2018-08-01/12:16

ISIN: DE0007446007