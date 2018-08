Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa aus Bewertungsgründen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 22,70 auf 22,50 Euro gesenkt. Die Aktie der Fluggesellschaft habe sich zuletzt stark unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit zählten die Papiere nicht mehr zu ihren am wenigsten bevorzugten Aktien in Deutschland und im Sektor./la/edh Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2018-08-01/12:49

ISIN: DE0008232125